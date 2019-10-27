Марк Полманс выигрывает домашний Челленджер в Траралгоне.

Австралийский теннисист Марк Полманс выигрывает соревнования категории Челленджер в Траралгоне, на которых он получил 4-й номер посева. В финале турнира Марк в двух партиях обыграл своего соотечественника Эндрю Харриса, занимающего 189-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов финала Полманс сумел оформить по одному брейку, которых ему и хватило для итоговой победы.
(4) Марк Полманс - (6) Эндрю Харрис - 7:5, 6:3
На победу в финале турнира в Траралгоне Марк Полманс потратил чуть более 1 часа и 35 минут игрового времени.
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