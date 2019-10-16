Григор Димитров на тай-брейке решающего сета уступил Сэму Куэрри уже на старте турнира в Стокгольме.

Сэм Куэрри - (2) Григор Димитров - 6:7(7), 6:3, 7:6(3)
Много брейков в подобном противостоянии быть просто не могло. Вообще можно считать за счастье тот факт, что хотя бы один из сетов поединка завершился не на тай-брейке. За это нужно сказать "спасибо" Димитрову, который в середине второй партии просто провалился на собственной подаче и отдал ее сопернику под ноль.
Куэрри же в своих геймах работал крайне стабильно, настрелял 25 дежурных эйсов и не дал Григору добраться даже до брейк-поинтов. Понятно, что болгарский теннисист должен был полагаться на тай-брейки и в стартовой партии, как показалось, ставка сработала на ура. Димитров заработал сразу 4 сет-поинта, но... Умудрился из методично растерять. Как, собственно говоря, и пятый. Наверное Куэрри было крайне обидно отыграться со счета 2:6 и в итоге упустить тай-брейк, но Григор с шестого сет-болла таки оформил победу в партии.
В середине второй партии случился тот самый уже упомянутый провал Димитрова на собственной подаче. Похоже, и сам болгарский теннисист не верил, что после упущенной под ноль подачи он еще сможет вернуться в борьбу за партию. Ради приличия Григор, конечно, попытался, но совсем не преуспел и дал Сэму возможность перевести матч в решающий сет.
В нем все закончилось ожидаемым и прогнозируемым тай-брейком. Хотя, у Куэрри был отличный шанс закончить встречу чуть раньше, но американец не воспользовался скрытым матч-боллом на подаче соперника. Зато тай-брейк Сэм на этот раз отработал куда стабильнее и увереннее. Американец повел сразу с тремя мини-брейками - 5:0 и позволил Димитрову отквитать лишь один из них.
Теперь в четвертьфинале турнира в Стокгольме Сэм Куэрри сыграет с победителем матча между Джанлукой Магером и Пабло Карреньо-Бустой.
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