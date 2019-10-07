Марин Чилич уступил на старте Мастерса в Шанхае.

Хорватский теннисист Марин Чилич не сумел преодолеть стартовый раунд соревнований категории Мастерс в Шанхае. В матче первого круга Марин в двух партиях проиграл представителю Испании Альберту Рамосу-Винольясу, занимающему 46-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов противостояния Чилич по разу упустил собственную подачу и так толком и не сумел зацепиться на приеме. На победу в матче Альберт Рамос-Винольяс потратил чуть менее 1 часа и 25 минут игрового времени.
Альберт Рамос-Винольяс - Марин Чилич - 6:4, 6:4
Во втором раунде Мастерса в Шанхае Альберт Рамос-Винольяс сыграет со швейцарцем Роджером Федерером, получившим на турнире 2-й номер посева.
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