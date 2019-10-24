четверг, 24 октября 2019 г.

Андрей Рублев уверенно выходит в четвертьфинал турнира в Вене.

Российский теннисист Андрей Рублев доводит свою победную серию до семи выигранных подряд матчей. На стадии второго круга соревнований в Вене Андрей, который на прошлой неделе стал триумфатором Кубка Кремля, в двух партиях переиграл представителя Кореи Хена Чона, занимающего 139-ю строчку текущего мирового рейтинга. Рублев довольно уверенно защитил все собственные подачи и сумел трижды отличиться на приеме. Поединок продолжался чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


Андрей Рублев - Хен Чон - 6:4, 6:2

Теперь в четвертьфинале турнира в Вене Андрей Рублев сыграет с 3-й ракеткой турнира итальянцем Маттео Берреттини.

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о 19:58
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