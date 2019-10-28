Жо-Вильфред Тсонга переиграл Андрея Рублева на старте Мастерса в Париже.

Французский теннисист Жо-Вильфред Тсонга успешно стартовал на соревнованиях категории Мастерс в Берси. В матче первого круга Тсонга, получивший от организаторов wild card в основную сетку турнира, в трех партиях переиграл россиянина Андрея Рублева, занимающего 22-ю строчку текущего мирового рейтинга. Жо-Вильфред проиграл стартовый сет противостояния, но затем по разу отличился на приеме в двух последующих партиях. Этого французу хватило для итоговой победы в матче, на которую он потратил 2 часа и 25 минут игрового времени.
(WC) Жо-Вильфред Тсонга - Андрей Рублев - 4:6, 7:5, 6:4
Во втором раунде Мастерса в Париже Жо-Вильфред Тсонга сыграет с 10-й ракеткой турнира итальянцем Маттео Берреттини, продолжающим борьбу за попадание на Итоговый Турнир ATP в Лондоне.
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