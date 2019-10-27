Арина Соболенко без проблем переиграла Кики Бертенс в финале WTA Elite Trophy.

Арина Соболенко - Кики Бертенс - 6:4, 6:2
Арина Соболенко, наверное, провела просто идеальный финальный поединок. Ожидать тотального разгрома Кики Бертенс было бы слишком оптимистично, соперница ведь уже давно в топ-10 мирового рейтинга, да и форму в Чжухае представительница Нидерландов набрала довольно приличную. Но сегодня Арина не оставила сопернице ни единого шанса на успех, полностью контролируя ход финальной встречи.
Стартовый сет прошёл в достаточно напряженной борьбе. Да, Соболенко могла отличиться на приёме уже в стартовом гейме, но Бертенс отыгралась с брейк-поинта. Арина продолжала методично выигрывать собственные подачи, но и Кики, казалось, почувствовала ритм и тоже спокойно удерживала геймы. Но в концовке сета именно белорусской теннисистке удался рывок - Арина заработала тройной сет-болл на приёме и со второй попытки поставила поставила победную точку в партии.
Победа в первом сете ещё больше придала Соболенко уверенности в собственных силах. Ну а быстрый брейк, который удалось оформить Арине, позволил ей спокойно действовать по счету, благо собственные подачи белорусская теннисистка удерживала крайне уверенно. Бертенс до конца матча так и не заработала ни одного брейк-поинта. Ну а Соболенко под занавес встречи ещё раз взяла подачу соперницы и поставила точку в финальном матче.
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