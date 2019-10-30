Арина Соболенко и Элизе Мертенс выигрывают матч второго круга группового этапа WTA Finals.

Арина Соболенко/Элизе Мертенс - Хао-Чин Чань/Латиша Чань - 7:6(5), 6:4
Стабильности и железобетонной уверенности в собственных силах Соболенко и Мертенс, конечно, пока что не хватает. Сил у обеих теннисисток в концовке насыщенного сезона осталось не так уж и много. Тем более, что Арина и Элизе более чем успешно сражаются сразу на двух фронтах - Соболенко и Мертенс на прошлой неделе играли на альтернативном Итоговом турнире WTA Elite Trophy в одиночном разряде, и белорусская теннисистка даже титул на соревнованиях в Чжухае сумела оформить.
Начался поединок с быстрого брейка в исполнении тайваньских теннисисток. Долгое время Арине и Элизе не удавалось наладить игру на приеме, но в середине партии белорусско-бельгийский дуэт оформил обратный брейк. Сложности на подаче у лидеров посева продолжились, причем лихорадило обеих спортсменок. Сначала собственный гейм был выигран с трех брейк-поинтов, а потом и вовсе пришлось отыгрывать два сет-болла у соперниц.
Соболенко и Мертенс выстояли и даже еще один успех на приеме оформили. Правда, тут же подать на победу в партии сразу же после брейка не получилось и сет перетек на тай. Вот тут Арина и Элизе продемонстрировали настоящий характер. Уступая в счете 1:5 они сумели собраться и выиграть сразу 6 очков подряд. Просто удивиьтельный камбек и победа в стартовом сете.
Можно было предположить, что этот локальный успех позволит Арине и Элизе действовать немного раскованнее, но во втором сете трудности для них продолжились. Дважды Соболенко и Мертенс уступали с брейком, но, к счастью, соперницы позволяли моментально отыгрываться. Ну а в концовке матча Арина и Элизе снова вспомнили про характеры. За пару геймов они отыграли 6 брейк-поинтов, а потом в самый подходящий момент отличились на приеме. Брейком и была поставлена победная точка в поединке.
В последнем матче группового этапа WTA Finals Арина Соболенко и Элизе Мертенс сыграют против пары Тимеа Бабош и Кристина Младенович.
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