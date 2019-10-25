Арина Соболенко в матче-марафоне одолела Элизе Мертенс и шагнула в полуфинал WTA Elite Trophy.

Арина Соболенко - Элизе Мертенс - 6:4, 3:6, 7:5
Соболенко довольно неплохо начала поединок и даже попыталась поддавить соперницу уже в стартовом гейме на приеме. Арина даже добралась до брейк-поинта, но Мертенс без лишних проблем ликвидировала этот мяч и собственную подачу защитила. А вот самой белорусской теннисистке в середине стартовой партии чуть ли не настоящий героизм пришлось проявлять для того, чтобы удержать свой гейм. Арина, в итоге, выиграла подачу сразу с четырех брейк-поинтов.
Развязка в стартовой партии наступила довольно неожиданно. Мертенс откровенно провалилась в 10-м гейме и доигралась на собственной подаче до тройного сет-болла у соперницы. При этом Элизе попыталась выпутаться из крайне непростой ситуации и даже отыграла два мяча. Но с третьей попытки Арина оформила победу в сете.
А вот вторая партия для белорусской теннисистки сложилась, мягко говоря, не лучшим образом. Теперь уже Соболенко допустила тройной брейк-поинт у соперницы и, как и Элизе в концовке стартового сета, отыграла лишь 2 мяча. В принципе, у Арины был шанс вернуться в борьбу, но в середине партии бельгийская теннисистка удержала подачу с брейк-поинта. А под занавес сета Мертенс смогла еще раз отличиться на приеме и этим брейком перевести поединок в решающий сет.
В его дебюте снова случился тройной брейк-поинт у принимающей стороны. На этот раз шансы на успех появились у Соболенко, но бельгийская теннисистка так просто свою подачу отдавать не собиралась. Мертенс отыгралась со счета 0:40, но в итоге с четвертого брейк-поинта у соперницы гейм таки проиграла. Правда, уже через несколько минут Элизе выровняла ситуацию в счете - Арина не смогла подтвердить брейк собственной выигранной подачей.
В концовке матча - снова провал от Мертенс. Очередной гейм представительница Бельгии попыталась вытащить с тройного брейк-поинта, но опять ограничилась лишь двумя отыгранными мячами. Соболенко оставалось лишь подать на победу, но с задачей белорусская теннисистка не справилась. Арина не расклеилась и тут же снова отличилась на приеме. Вторая попытка подавать на матч тоже прошла не самым легким образом, но на этот раз с брейк-поинта Соболенко гейм защитила и поставила победную точку в сложнейшем противостоянии.
Теперь в полуфинале турнира в Чжухае Арина Соболенко сыграет против чешской теннисистки Каролины Муховой.
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