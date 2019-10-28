Арина Соболенко и Элизе Мертенс уступили в стартовом матче на Итоговом Турнире WTA Finals.

Лидеры посева парных соревнований Итогового Турнира WTA в китайском Шэньчжэне белорусско-бельгийский дуэт Арина Соболенко/Элизе Мертенс проигрывают старовый матч группового этапа. В первом раунде Арина и Элизе на чемпионском тай-брейке уступили немецко-нидерландской паре Анна-Лена Гренефельд/Деми Схюрс. Соболенко и Мертенс вполне могли выигрывать стартовый сет, но не лучшим образом провели его концовку. Во второй партии Арина и Элизе просто разгромили соперниц, отдав им лишь 1 гейм, но на чемпионском тай-брейке Гренефельд и Схюрс оформили итоговую победу, на которую им понадобилось чуть менее полутора часов игрового времени.
Анна-Лена Гренефельд/Деми Схюрс - Арина Соболенко/Элизе Мертенс - 7:5, 1:6, 10:7
Напомним, что только вчера Арина Соболенко оформила одиночный титул на альтернативном Итоговом Турнире WTA Elite Trophy
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