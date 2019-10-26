Арина Соболенко в двух непростых партиях переиграла Каролину Мухову и вышла в финал WTA Elite Trophy.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выходит в финал альтернативного Итогового Турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае. В борьбе за попадание в титульный матч соревнований Арина а двух крайне непростых сетах переиграла чешскую спортсменку Каролину Мухову, занимающую 26-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Соболенко потратила около 1 часа и 55 минут игрового времени.
Арина Соболенко - Каролина Мухова - 7:5, 7:6(4)
В финале турнира в Чжухае Арина Соболенко сыграет с Кики Бертенс.
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