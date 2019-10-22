Арина Соболенко начала выступления на WTA Elite Trophy с уверенной победы над Марией Саккари.

Арина Соболенко - Мария Саккари - 6:3, 6:4
По брейку в каждом из сетов, выигранные все собственные подачи. Казалось бы, Арина Соболенко добилась трудовой, но весьма уверенной победы на старте группового этапа WTA Elite Trophy, но на самом деле выигрыш первого поединка в Чжухае получился не таким уж простым для белорусской теннисистки.
Формат альтернативного Итогового Турнира просто не оставляет шансов на локальную неудачу. Если на полноценных финальных соревнованиях сезона, когда в группе оказывается 4 теннисистки, еще можно спокойно ликвидировать один проигранный матч, то на малом Итоговом права на ошибку попросту нет. Конечно, можно выйти из группы и при одной-единственной победе, но тогда на распределение мест в группе начинают влиять дополнительные факторы, а на такую авантюру фаворит соглашаться просто не может.
Некоторая скованность в действиях Соболенко в дебюте поединка привела к тому, что именно ей пришлось демонстрировать недюжинный характер для спасения собственной подачи. Арина сначала отыграла тройной брейк-поинт у Саккари, а потом и еще парочку брейковых мячей у соперницы ликвидировала. Мария, честно говоря, упустила просто фантастический шанс на то, чтобы вырваться вперед в счете, который она была просто обязана использовать.
В середине первого сета первый раз на приеме сумела зацепиться и сама Соболенко. Арина упустила двойной брейковый мяч, но на самом деле это была лишь пристрелка. Через несколько минут белорусская теннисистка сумела сначала под ноль выиграть гейм на приеме, а затем тут же столь же уверенно подать на победу в сете. Получается, что за Соболенко остались 10 последних розыгрышей стартовой партии.
Подобный рывок от соперницы вполне мог сломить Саккари, но развить успех в начале второго сета Арина не смогла. Игра, в принципе, выровнялась, но Соболенко просто идеально действовала на собственной подаче и с завидным постоянством создавала гречанке проблемы на приеме. Два гейма подряд Мария вытаскивала с брейк-поинтов, но долго выдерживать столь сильное моральное напряжение Саккари не могла. Снова ключевой гейм случился под самый занавес партии. С третьей попытки в сете Арина сумела оформить брейк, а сразу после него, как и в стартовом сете, Соболенко успешно подала на победу.
Во втором раунде группы Роза на WTA Elite Trophy Арина Соболенко сыграет против бельгийской теннисистки Элизе Мертенс. Понятно, что победа над ней гарантирует белорусской спортсменке выход в полуфинал соревнований. Поражение, особенно в трех партиях, тоже оставляет Арине неплохие шансы на продолжение борьбы, но тогда, как минимум, нужно, чтобы Саккари обыгрывала Мертенс в своем матче групповой стадии.
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