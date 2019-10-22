Данила Калениченко уступил во втором раунде Челленджера в Китае.

Украинский теннисист Данила Калениченко не сумел пробиться в третий круг соревнований категории Челленджер в китайском городе Лючжоу. На стадии второго раунда Данила в двух партиях уступил россиянину Роману Сафиуллину, получившему на турнире 13-й номер посева. В стартовом сете Калениченко долгое время уступал с брейком, но сумел помешать сопернику подать на партию. Правда, тут же украинец еще раз упустил собственный гейм и позволил Сафиуллину оформить победу в этом отрезке встречи. Во втором сете все решил единственный брейк в исполнении россиянина. На выход в третий раунд Челленджера в Лючжоу Роман Сафиуллин потратил час с четвертью игрового времени.
(13) Роман Сафиуллин - Данила Калениченко - 7:5, 6:4
За выход в четвертьфинал турнира в Лючжоу Роман Сафиуллин поспорит с победителем встречи между Алехандро Давидовичем-Фокиной и Юн-Соном Чоном.
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