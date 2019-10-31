Александр Зверев квалифицировался на Итоговый турнир и тут же проиграл Денису Шаповалову на Мастерсе в Париже. .

Немец Александр Зверев, который после вчерашнего поражения Маттео Берреттини официально квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне, решил не задерживаться в Париже. В третьем раунде Мастерса в Берси Александр, получивший на турнире 6-й номер посева, уступил представителю Канады Денису Шаповалову, занимающему 28-ю строчку текущего мирового рейтинга. На выход в четвертьфинал последнего Мастерса в сезоне Денису понадобилось 3 сета и чуть более 2 часов и 10 минут игрового времени.
Денис Шаповалов - (6) Александр Зверев - 6:2, 5:7, 6:2
В четвертьфинале Мастерса в Париже Денис Шаповалов сыграет с победителем матча между Гаэлем Монфисом и Раду Алботом.
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