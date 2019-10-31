четверг, 31 октября 2019 г.

Александр Зверев квалифицировался на Итоговый турнир и тут же проиграл Денису Шаповалову на Мастерсе в Париже. .

Немец Александр Зверев, который после вчерашнего поражения Маттео Берреттини официально квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне, решил не задерживаться в Париже. В третьем раунде Мастерса в Берси Александр, получивший на турнире 6-й номер посева, уступил представителю Канады Денису Шаповалову, занимающему 28-ю строчку текущего мирового рейтинга. На выход в четвертьфинал последнего Мастерса в сезоне Денису понадобилось 3 сета и чуть более 2 часов и 10 минут игрового времени.


Денис Шаповалов - (6) Александр Зверев - 6:2, 5:7, 6:2

 В четвертьфинале Мастерса в Париже Денис Шаповалов сыграет с победителем матча между Гаэлем Монфисом и Раду Алботом.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 20:31
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)