Марта Костюк с подачи на матч упустила победу на старте турнира в Люксембурге.

Лаура Зигемунд - (Q) Марта Костюк - 4:6, 7:5, 6:2
Именно Марта Костюк первой столкнулась с проблемами на собственной подаче по ходу матча первого круга основной сетки турнира в Люксембурге, куда украинская теннисистка пробилась через сито квалификации. Уже в стартовом гейме Костюк доигралась до брейк-поинта у соперницы, но быстро успокоилась и отстояла подачу. В дальнейшем ни одной из теннисисток не удавалось навязато борьбу на приеме, так что, казалось, что сет вполне может завершиться тай-брейком.
Но в самой концовке партии удачно сыграла Костюк. Немецкая теннисистка откровенно провалила гейм на собственной подаче и Марта с первого же брейк-поинта в матче сумела не просто повести в счете, а и поставить победную точку во всем первом сете.
Вторую партию Костюк начала с еще одного брейка, но Лаура тут же отставание ликвидировала. В середине сета Марта снова повела с геймом на приеме в активе и, казалось, должна была удержать свой перевес до победного завершения встречи. Украинская теннисистка даже вышла подавать на матч, но в последний момент Зигемунд оформила обратный брейк, а потом и еще раз взяла подачу Костюк. Таким образом Лаура перевела матч в решающий сет.
В нем Зигемунд уже полностью диктовала условия игры. Немецкая спортсменка повела сразу с двумя брейками, но даже в такой ситуации Костюк решила не сдаваться. Марта отыграла одну упущенную подачу, но разбалансированность в игре украинской теннисистки была настолько серьезной, что тут же Костюк еще раз проиграла собственный гейм и дала сопернице относительно спокойно подать на победу.
Во втором раунде турнира в Люксембурге Лаура Зигемунд сыграет с 5-й ракеткой соревнований Викторией Кузмовой.
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