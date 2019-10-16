среда, 16 октября 2019 г.

Жо-Вильфред Тсонга проиграл французское дерби Жилю Симону во втором раунде турнира в Антверпене.

Французский теннисист Жо-Вильфред Тсонга, получивший на соревнованиях в Антверпене 6-й номер посева, не сумел пробиться в четвертьфинал турнира. На стадии второго круга Тсонга уступил своему соотечественнику Жилю Симону, занимающему 47-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу во французском дерби Симон потратил две партии и чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.


Жиль Симон - (6) Жо-Вильфред Тсонга - 6:4, 7:5

Примечательно, что в самом начале встречи именно Тсонга сумел вырваться вперед с брейком. Симон отыгрался моментально, но спустя несколько минут снова столкнулся с проблемами на собственной подаче - Жиль выиграл ее лишь отыгравшись с тройного брейк-поинта у соперника. В дальнейшем на приеме цеплялся уже только Симон. В первом из подобных геймов Жо-Вильфред спасся со счета 15:40 на собственной подаче, но вот под занавес партии Жиль оформил второй за сет брейк.

По ходу второй партии особых шансов на приеме не было ни у одного из соперников, так что казалось, что мы станем свидетелями тай-брейка. Но в последний момент Симон оформил важнейший брейк, причем под ноль, и тут же подал на победу.

Теперь в четвертьфинале турнира в Стокгольме Жиль Симон сразится с победителем матча между Стэном Вавринкой и Фелисиано Лопезом.

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о 22:42
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