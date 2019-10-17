Гаэль Монфис проиграл уже на старте турнира в Антверпене.

Французский теннисист Гаэль Монфис, который являлся лидером посева соревнований категории ATP-250 в Антверпене, проиграл уже стартовый матч на турнире. На стадии второго круга соревнований Гаэль в двух партиях уступил итальянцу Яннику Синнеру, занимающему довольно скромную 119-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов встречи Монфис по два раза упустил собственную подачу, а вот на приеме француз так ни разу и не отличился. На сенсационную победу Янник Синнер потратил чуть более часа игрового времени.
(WC) Янник Синнер - (1) Гаэль Монфис - 6:3, 6:2
Теперь в четвертьфинале турнира в Антверпене Янник Синнер сыграет с американцем Френсисом Тиафо.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий