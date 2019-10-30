Дарья Снигур проигрывает на старте основной сетки турнира ITF в Китае.

Украинская теннисистка Дарья Снигур, которая пробилась в основную сетку соревнований категории ITF с призовым фондом в 80 тысяч долларов в китайском Лючжоу через сито квалификации, не смогла преодолеть стадию первого круга турнира. В двух партиях Дарья уступила 8-й ракетке соревнований Наталье Костич из Сербии, занимающей 176-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Снигур выиграла всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов противостояния. На победу в матче Костич потратила 55 минут игрового времени.
(8) Наталья Костич - (Q) Дарья Снигур - 6:2, 6:2
Во втором раунде соревнований в Лючжоу Наталья Костич теперь сыграет с китайской теннисисткой Сяоди Ю.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий