Дарья Снигур пробилась в основную сетку 60-тысячника в Китае.

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур, которая несколько дней назад уступила в финале юниорского Итогового Турнира, пробивается в основную сетку соревнований категории ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в китайском Лючжоу. В финале квалификации Дарья разгромила местную теннисистку Вушуан Чжэн, занимающую 448-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Снигур отдала сопернице всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов. Встреча продолжалась всего 50 минут игрового времени.
Дарья Снигур - Вушуан Чжэн - 6:1, 6:1
Отметим, что стартовый матч предварительной стадии турнира в Лючжоу Дарья Снигур и вовсе выиграла с двумя баранками.
В первом раунде основной сетки турнира в Китае украинская теннисистка сыграет с 8-й сеянной Натальей Костич из Сербии.
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