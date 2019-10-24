Сергей Стаховский проигрывает в третьем раунде Челленджера в Гамбурге.

Сергей Стаховский, получивший на соревнованиях категории Челленджер в Гамбурге 4-й номер посева, не сумел пробиться в четвертьфинал турнира. На стадии третьего круга украинский теннисист в двух партиях уступил представителю Турции Алтугу Челикбилеку, занимающему довольно скромную 365-ю строчку текущего мирового рейтинга. Судьбу стартового сета решил достаточно боевой тай-брейк, а вот во второй партии Стаховский попросту посыпался и в концовке матча дважды упустил собственную подачу. Поединок продолжался чуть более полутора часов игрового времени.
(ALT) Алтуг Челикбилек - (4) Сергей Стаховский - 7:6(6), 6:2
В четвертьфинале турнира в Гамбурге Алтуг Челикбилек сыграет с победителем матча Бернабе Сапата-Миральес - Виктор Троицки.
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