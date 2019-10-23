среда, 23 октября 2019 г.

Сергей Стаховский с тяжелейшей победы начинает выступления на Челленджере в Гамбурге.

Сергей Стаховский, получивший на соревнованиях категории Челленджер в немецком Гамбурге 4-й номер посева, не без проблем преодолел стартовый для себя второй раунд турнира. В нем украинский теннисист на двух тай-брейках переиграл представителя США Максима Кресси, занимающего 180-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в поединке Стаховский потратил чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.


(4) Сергей Стаховский - Максим Кресси - 7:6(6), 7:6(4)

Отметим, что в стартовой партии единственный брейк-поинт сумел заработать именно американец. Примечательно, что этот мяч был для Кресси еще и сет-боллом на приеме, но Стаховский сумел выпутаться, защитить подачу, перевести партию на тай-брейк и уже на нем оформить победу в сете.

Во второй партии Сергей даже сумел повести с брейком и вышел подавать на победу, но именно в этот момент упустил и собственную подачу. Тай-брейк, правда, снова остался за украинским теннисистом.

В третьем раунде Челленджера в Гамбурге Сергей Стаховский сыграет с турецким теннисистом Алтугом Челикбилеком. 

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о 22:24
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