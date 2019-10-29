Саманта Стосур и Шуай Чжан выигрывают матч второго раунда в фиолетовой группе WTA Finals.

Австралийско-китайский дуэт Саманта Стосур/Шуай Чжан на чемпионском тай-брейке выигрывает поединок против канадско-китайской пары Габриэла Дабровски/Ифань Сю. Саманта и Шуай первыми вырвались вперед с брейком, но дважды упустили собственные подачи и проиграли стартовый сет. Но во второй партии Стосур и Чжан отпраздновали победу благодаря позднему брейку, а на чемпионском тае додавили соперниц. На победу в противостоянии Саманта и Шуай потратили чуть менее полутора часов игрового времени.
Саманта Стоур/Шуай Чжан - Габриэла Дабровски/Ифань Сю - 4:6, 6:4, 10:5
Таким образом в активе Стосур и Чжан на данный момент одна победа и одно поражение. Расклады в группе станут ясны после второго парного матча игрового дня, в котором сразятся Барбора Стрыцова/Шувей Се - Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.
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