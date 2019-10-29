Карен Хачанов проигрывает на старте Мастерса в Париже.

Ян-Леннар Штруфф - (8) Карен Хачанов - 7:6(5), 3:6, 7:5
Конечно, уверенности в том, что Карен Хачанов сумеет защитить свой титул в Берси, не могло быть никакой. В последнее время для россиянина даже парочка выигранных подряд матчей - уже за счастье, так что игровые кондиции Карена действительно оставляют желать лучшего. Но и проигрывать уже в стартовом раунде, будучи действующим чемпионом Мастерса, это - перебор.
В стартовом сете зрители долго ждали интригующих и напряженных моментов. Оба теннисиста крайне уверенно выигрывали собственные подачи, так что даже без брейк-поинтов партия докатилась до тай-брейка. С минимальным перевесом его за собой оставил Ян-Леннар Штруфф.
Хачанов, конечно же, был не в восторге от такого развития событий и попытался устроить настоящий рывок в начале второго сета. Россиянину таки удался быстрый успех на приеме, причем Карен воспользовался своим первым же брейк-поинтом в матче. Больше шансов на подаче соперника у Хачанова не было, но и сам представитель России свои геймы держал также уверенно, как и в стартовой партии.
К решающему сету силы постепенно стали покидать обоих теннисистов и стабильности в их действиях поубавилось. Первым свою подачу упустил как раз Хачанов, но Карену моментально удалось оформить обратный брейк. А вот времени на отыгрыш после второго за сет проигранного собственного гейма у россиянина уже попросту не было - брейком Штруфф поставил победную точку в противостоянии.
Карен Хачанов из-за раннего вылета на Мастерсе в Париже опустится, в лучшем случае, на 16-ю позицию мирового рейтинга, а может и того ниже. Понятное дело, что россиянин теряет и все шансы квалифицироваться на Итоговый турнир ATP, которые и без этого выглядели достаточно призрачными.
Ну а Ян-Леннар Штруфф в третьем раунде Мастерса в Париже сыграет с победителем матча между местным теннисистом Жо-Вильфредом Тсонгой и итальянцем Маттео Берреттини.
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