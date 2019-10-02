Элина Свитолина берет реванш у Софьи Кенин за два поражения в августе текущего года.

(3) Элина Свитолина - (15) Софья Кенин - 6:3, 6:7(8), 6:3
Начало поединка прошло в равной борьбе при тотальном перевесе подающей стороны. Даже пара выигранных на приёме очков были уже за счастье. До ключевого 8-го гейма стартового сета даже счёт ровно не фиксировался ни разу. Тем неожиданнее был брейк в исполнении Свитолиной. Элина воспользовалась первым же шансом и тут же получила возможность подавать на победу в партии. С этим, правда, возникли некоторые проблемы, но с двух брейк-поинтов украинская теннисистка защитила важнейший гейм.
В дебюте второго сета Элина снова повела с геймом на приёме в активе, но на этот раз Кенин моментально отыгралась. Могла американка быстро и повести в счёте, но Свитолина выцарапала просто невероятный гейм, в котором счёт ровно фиксировался 9 раз! До конца партии было ещё несколько непростых геймов. Сначала Элина упустила возможность снова уйти в отрыв, а потом Софья не реализовала сет-болл на подаче соперницы. Но в целом, теннисистки добрались до вполне логичного тай-брейка. На нем Элина имела 3 матч-болла, но Кенин выпуталась и перевела встречу в решающий сет.
В нем все решил единственный успешный гейм на приёме в исполнении украинской теннисистки. Свитолина сохранила больше сил и стабильности, так что свои подачи Элина держала уверенно. Кенин тоже не валилась, но одну подачу таки проиграла. Она и позволила украинской теннисистке шагнуть в четвертьфинал турнира в Пекине.
В нем Элина Свитолина сыграет со своей непосредственной конкуренткой в борьбе за попадание на Итоговый турнир WTA представительницей Нидерландов Кики Бертенс. Она в своём матче третьего круга переиграла Полону Херцог.
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