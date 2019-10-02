среда, 2 октября 2019 г.

Элина Свитолина берет реванш у Софьи Кенин за два поражения в августе текущего года.

Элина Свитолина выходит в четвертьфинал турнира категории WTA Premier Mandatory в Пекине. На стадии третьего круга соревнований украинская теннисистка, получившая в столице Китая 3-й номер посева, в трех сетах переиграла американку Софью Кенин, занимающую 16-ю строчку текущего мирового рейтинга. Свитолина могла ставить победную точку в поединке ещё во втором сете, но упустила три матч-болла на тай-брейке. К счастью, Элина уверенно провела решающий сет встречи и около часа ночи по местному времени оформила выход в четвертьфинал турнира в Пекине.


(3) Элина Свитолина - (15) Софья Кенин - 6:3, 6:7(8), 6:3

 Начало поединка прошло в равной борьбе при тотальном перевесе подающей стороны. Даже пара выигранных на приёме очков были уже за счастье. До ключевого 8-го гейма стартового сета даже счёт ровно не фиксировался ни разу. Тем неожиданнее был брейк в исполнении Свитолиной. Элина воспользовалась первым же шансом и тут же получила возможность подавать на победу в партии. С этим, правда, возникли некоторые проблемы, но с двух брейк-поинтов украинская теннисистка защитила важнейший гейм.

В дебюте второго сета Элина снова повела с геймом на приёме в активе, но на этот раз Кенин моментально отыгралась. Могла американка быстро и повести в счёте, но Свитолина выцарапала просто невероятный гейм, в котором счёт ровно фиксировался 9 раз! До конца партии было ещё несколько непростых геймов. Сначала Элина упустила возможность снова уйти в отрыв, а потом Софья не реализовала сет-болл на подаче соперницы. Но в целом, теннисистки добрались до вполне логичного тай-брейка. На нем Элина имела 3 матч-болла, но Кенин выпуталась и перевела встречу в решающий сет.

В нем все решил единственный успешный гейм на приёме в исполнении украинской теннисистки. Свитолина сохранила больше сил и стабильности, так что свои подачи Элина держала уверенно. Кенин тоже не валилась, но одну подачу таки проиграла. Она и позволила украинской теннисистке шагнуть в четвертьфинал турнира в Пекине.

В нем Элина Свитолина сыграет со своей непосредственной конкуренткой в борьбе за попадание на Итоговый турнир WTA представительницей Нидерландов Кики Бертенс. Она в своём матче третьего круга переиграла Полону Херцог. 

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 20:49
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)