Элина Свитолина с тяжелейшей победы начинает выступления на Итоговом турнире WTA Finals.

Элина Свитолина - Каролина Плишкова - 7:6(12), 6:4
А давайте начнем с примет. Если не брать во внимание Кубок Хопмана, в рамках которого Элина Свитолина обыгрывала Каролину Плишкову в 2016-м году, любая победа украинской теннисистки над этой представительницей Чехии приводила Элину к титулу. Так случилось на прошлогоднем Итоговом турнире, когда Элина победила тоже в рамках группового этапа. Ну а ранее эта примета срабатывала в Брисбене и Риме, где после побед над Плишковой Свитолина обязательно выигрывала титул. Конечно, не будем сейчас забегать наперед и вручать украинской теннисистке второй подряд трофей Итогового турнира, но очень хочется, чтобы традиция продолжилась.
Стартовать матчем против, потенциально, самого сложного соперника в группе, наверное, не самый приятный расклад. Но, с другой стороны, могут ли вообще быть проходными оппонентки на Итоговом? Очень сомневаюсь, поэтому независимо от соперницы по ту сторону сетки, Свитолиной необходимо было настраиваться на битву с первых же розыгрышей. Начало поединка для украинской теннисистки удачным назвать уж точно язык не поворачивается, но в дальнейшем Элина, действительно, заслужила в основном комплименты.
Итак, уже в стартовом гейме встречи Свитолина проигрывает собственную подачу, и зная умение Плишковой невероятно вводить мяч в игру, этот перевес чешской теннисистки выглядел серьезным заделом на успех в сете. Элина с таким раскладом событий была попросту не согласна и довольно быстро отыграла отставание. Плишкова, честно говоря, провалила собственную подачу, что с ней в последнее время случается довольно часто, и позволила Свитолиной вернуться в борьбу.
Продолжение стартовой партии напоминало мужской теннис, поскольку девушки уверенно держали собственные подачи и даже не позволяли принимающей стороне задумываться о брейк-поинтах. До конца сета их больше и не случилось. Но самое интересное началось на тай-брейке. Наверное, пожурить Элину можно разве что за то, что она не воспользовалась огромным количеством шансов на этом тае. Проиграй Свитолина эту партию с семи сет-боллов украинке просто не было бы оправдания, но Элина выстояла и повела в счете по сетам.
То, что Плишкова после поражения на тай-брейке со счетом 12:14 немного поплывет в дебюте второй партии, вполне можно было предположить. Свитолина этим моральным спадом воспользовалась, хотя и не без труда. Успех на приеме украинская теннисистка оформила лишь с четвертого брейк-поинта в стартовом гейме сета. Самой Элине тоже было сложно избежать спада - уж слишком затратным в плане нервов получался матч. Украинка действительно провалила один из геймов в середине партии, но самое главное то, что довольно быстро Элина восстановила перевес в счете.
А еще важнее был тот факт, что в подачу на матч Свитолина вцепилась всеми силами. И пусть гейм начинался просто ужасающе - с двойного брейк-поинта для Плишковой, Элина сумела выиграть 4 очка подряд и оформить крайне важную победу на старте Итогового Турнира WTA. Хотя, давайте признаваться самим себе - других побед на подобных соревнованиях просто не бывает.
Во втором матче игрового дня сыграют Симона Халеп и Бьянка Андрееску.
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