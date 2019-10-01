вторник, 1 октября 2019 г.

Доминик Тим разгромил Ришара Гаске в первом раунде турнира в Пекине.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в китайском Пекине австрийский теннисист Доминик Тим более чем уверенно начал выступления на турнире. В своем стартовом поединке Доминик переиграл француза Ришара Гаске, занимающего 42-ю строчку текущего мирового рейтинга. Если стартовый сет Тим выиграл благодаря единственному позднему брейку, то в дебюте второй партии австриец повел сразу с двумя геймами на приеме в активе и уже не позволил Гаске вернуться в матч. На стартовую победу в столице Китая Доминик Тим потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


(1) Доминик Тим - Ришар Гаске - 6:4, 6:1

Во втором раунде турнира в Пекине Доминик Тим сыграет с китайским теннисистом Чжи-Чженем Чжаном, довольно неожиданно переигравшем на старте соревнований британца Кайла Эдмунда.

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о 12:50
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