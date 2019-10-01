Доминик Тим разгромил Ришара Гаске в первом раунде турнира в Пекине.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в китайском Пекине австрийский теннисист Доминик Тим более чем уверенно начал выступления на турнире. В своем стартовом поединке Доминик переиграл француза Ришара Гаске, занимающего 42-ю строчку текущего мирового рейтинга. Если стартовый сет Тим выиграл благодаря единственному позднему брейку, то в дебюте второй партии австриец повел сразу с двумя геймами на приеме в активе и уже не позволил Гаске вернуться в матч. На стартовую победу в столице Китая Доминик Тим потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(1) Доминик Тим - Ришар Гаске - 6:4, 6:1
Во втором раунде турнира в Пекине Доминик Тим сыграет с китайским теннисистом Чжи-Чженем Чжаном, довольно неожиданно переигравшем на старте соревнований британца Кайла Эдмунда.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий