Доминик Тим обгыграл Энди Маррея в четвертьфинале турнира в Пекине.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в Пекине австрийский теннисис Доминик Тим продолжает успешные выступления на турнире. На стадии четвертьфинала Доминик в двух партиях обыграл британца Энди Маррея, продолжающего непростой путь по возвращению в тур после перенесенной операции и приостановки карьеры. Тим уверенно взял стартовый сет встречи и вел с брейком по ходу второй партии, но не сумел подать на победу. Правда, на тай-брейке второго сета австрийский теннисист поставил победную точку в матче. На выход в полуфинал турнира в Пекине Доминик Тим потратил 1 час и 55 минут игрового времени.
(1) Доминик Тим - (PR) Энди Маррей - 6:2, 7:6(3)
Теперь за выход в финал турнира в Пекине Доминик Тим поспорит с россиянином Кареном Хачановым, переигравшим в своем четвертьфинальном поединке итальянского спортсмена Фабио Фоньини.
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