Доминик Тим в боевом противостоянии обыграл Милоша Раонича на старте Мастерса в Париже.

(5) Доминик Тим - Милош Раонич - 7:6(5), 5:7, 6:4
Как и можно было ожидать, россыпи брейков в этом матче зрители не увидели. По ходу стартового сета отличиться на приеме не удалось ни одному из теннисистов, хотя шансов на брейк предостаточно было именно у Раонича. Милош в двух подряд геймах отпускал Тима с брейк-поинтов, не реализовав суммарно сразу 5 брейковых мячей. В одном из случаев Доминик и вовсе со счета 0:40 спасся, так что с характером у австрийского теннисиста сегодня все было в полном порядке. В итоге сет Тим за собой оставил на тай-брейке, который именно ему удалось провести стабильнее и увереннее.
По ходу второго сета Раонич продолжал разбрасываться шансами на приеме. Еще пару геймов Доминик выцарапал с брейк-поинтов, а под занавес сета даже впервые в матче сам навязал сопернику борьбу. Теперь уже Милош смог взять подачу, ликвидировав по ходу к успеху в гейме сразу 3 брейковых мяча. И в тот момент, когда казалось, что второй тай-брейк в матче уже неизбежен, именно канадский теннисист оформил первый в поединке брейк. Им Раонич и перевел встречу в решающий отрезок.
Ну а судьбу третьего сета решил единственный неудачный гейм в исполнении Милоша. Канадский теннисис, кстати, снова в одном из геймов отпустил Доминика с брейк-поинта, а вот сам отыграть единственный брейковый мяч у соперника не смог. Сразу после брейка Тим вышел подавать на матч и справился с задачей более чем уверенно - важнейший гейм австрийский теннисист выиграл под ноль.
Теперь в третьем раунде Мастерса в Париже Доминик Тим сыграет с победителем матча между Давидом Гоффином и Григором Димитровым.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий