Доминик Тим стартовал в Вене с трудовой победы над Жо-Вильфредом Тсонгой.

Австрийский теннисист Доминик Тим, который является лидером посева домашних соревнований категории ATP-500 в Вене, с непростой, но при этом двухсетовой победы, начинает выступления на турнире. На стадии первого круга Доминик переиграл француза Жо-Вильфреда Тсонгу, занимающего 36-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии именно Тиму удался единственный брейк, ну а по ходу второго сета ни однин из спортсменов так и не смог отличиться на приеме. На тай-брейке Доминик отдал Тсонге лишь 2 розыгрыша. На победу в матче Доминик Тим потратил два часа игрового времени.
(1) Доминик Тим - (WC) Жо-Вильфред Тсонга - 6:4, 7:6(2)
Во втором раунде соревнований в Вене Доминик Тим сыграет с испанским теннисистом Фернандо Вердаско.
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