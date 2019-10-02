Доминик Тим шагнул в четвертьфинал турнира в Пекине.

Австрийский теннисист Доминик Тим достаточно уверенно пробивается в четвертьфинал соревнований категории ATP-500 в Пекине. На стадии второго круга лидер посева турнира в двух партиях переиграл местного теннисиста Чжи-Чженя Чжана, занимающего 213-ю строчку текущего мирового рейтинга. Доминик не позволил сопернику ни разу зацепиться на приеме и добраться хотя бы до брейк-поинтов, ну а сам австрией реализовал все 3 заработанных за матч брейковых мяча. На победу в противостоянии Доминик Тим потратил 1 час и 10 минут игрового времени.
(1) Доминик Тим - (WC) Чжи-Чжень Чжан - 6:3, 6:3
Теперь в четвертьфинале турнира в Пекине Доминик Тим сыграет с британцем Энди Марреем, который на стадии второго круга выиграл дерби у своего соотечественника Кэмерона Норри
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