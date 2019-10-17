Янко Типсаревич разгромил Фабио Фоньини на пути в четвертьфинал турнира в Стокгольме.

Лидер посева соревнований категории ATP-250 в Стокгольме итальянский теннисист Фабио Фоньини не сумел преодолеть даже стартовый для себя второй круг турнира. В борьбе за выход в четвертьфинал Фабио разгромно уступил сербу Янко Типсаревичу, занимающему на данный момент 251-ю строчку мирового рейтинга. Фоньини за весь поединок сумел выиграть у соперника всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов. На сенсационно легкую победу Янко Типсаревич потратил чуть более часа игрового времени.
(PR) Янко Типсаревич - (1) Фабио Фоньини - 6:1, 6:1
В четвертьфинале турнира в Стокгольме Янко Типсаревич сыграет с представителем Японии Юичи Сугитой.
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