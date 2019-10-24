Стефанос Циципас добился волевой победы над Ричардасом Беранкисом во втором раунде турнира в Базеле.

Греческий теннисист Стефанос Циципас выходит в четвертьфинал соревнований категории ATP-500 в Базеле. На стадии второго круга Стефанос, получивший в Швейцарии 3-й номер посева, в достаточно сложном противостоянии обыграл литовского квалифайера Ричардаса Беранкиса, занимающего 70-ю строчку текущего мирового рейтинга. Циципас уступил стартовый сет на тай-брейке, но оставил за собой две последующие партии матча. На выход в четвертьфинал турнира в Базеле Стефанос Циципас потратил чуть более двух часов игрового времени.
(3) Стефанос Циципас - (Q) Ричардас Беранкис - 6:7(4), 6:2, 6:4
Теперь в 1/4 финале турнира в Базеле Стефанос Циципас сыграет с победителем матча между Фабио Фоньини и Филиппом Крайиновичем.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий