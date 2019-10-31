четверг, 31 октября 2019 г.

Стефанос Циципас пробивается в четвертьфинал Мастерса в Берси и ждет в нем Новака Джоковича.

Греческий теннисист Стефанос Циципас становится четвертьфиналистом соревнований категории Мастерс в Париже. На стадии третьего круга Стефанос в двух партиях обыграл представителя Австралии Алекса де Минаура, занимающего 18-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в противостоянии Циципас потратил 1 час и 10 минут игрового времени.


(7) Стефанос Циципас - Алекс де Минаур - 6:3, 6:4

В начале каждого из сетов Циципасу удавалось обеспечить себе отрыв в счете с брейком. Если в первой партии Стефанос удержал его до самой победной концовки этого отрезка матча, то во второй партии у греческого теннисиста возникли некоторые трудности. Алекс сумел оформить обратный брейк и, казалось бы, вернуться в борьбу. Но Циципас быстро поумерил пыл оппонента, восстановил свой перевес в счете и моментально под ноль подал на победу в матче.

Победа над Алексом де Минауром в третьем раунде Мастерса в Берси стала для Стефаноса Циципаса 50-й по ходу текущего сезона.

Теперь в четвертьфинале Мастерса в Париже Стефанос Циципас сыграет с победителем матча между лидером текущего мирового рейтинга Новаком Джоковичем и британцем Кайлом Эдмундом.

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о 16:40
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