Стефанос Циципас пробивается в четвертьфинал Мастерса в Берси и ждет в нем Новака Джоковича.

(7) Стефанос Циципас - Алекс де Минаур - 6:3, 6:4
В начале каждого из сетов Циципасу удавалось обеспечить себе отрыв в счете с брейком. Если в первой партии Стефанос удержал его до самой победной концовки этого отрезка матча, то во второй партии у греческого теннисиста возникли некоторые трудности. Алекс сумел оформить обратный брейк и, казалось бы, вернуться в борьбу. Но Циципас быстро поумерил пыл оппонента, восстановил свой перевес в счете и моментально под ноль подал на победу в матче.
Победа над Алексом де Минауром в третьем раунде Мастерса в Берси стала для Стефаноса Циципаса 50-й по ходу текущего сезона.
Теперь в четвертьфинале Мастерса в Париже Стефанос Циципас сыграет с победителем матча между лидером текущего мирового рейтинга Новаком Джоковичем и британцем Кайлом Эдмундом.
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