Стефанос Циципас переиграл Новака Джоковича в четвертьфинале Мастерса в Шанхае.

(6) Стефанос Циципас - (1) Новак Джокович - 3:6, 7:5, 6:3
Джокович начал отчетный поединок с позиции чуть ли не явного фаворита. Уже в стартовом гейме на приеме лидер мирового рейтинга сумел оформить брейк и этого минимального перевеса сербскому теннисисту хватило для победы во всем первом сете. У Циципаса был единственный шанс вернуться в борьбу, но уже ближе к завершению партии Стефанос не реализовал брейк-поинт.
Во второй партии продолжилась относительно равная борьба, вот только теперь Новак никак не мог зацепиться за подачу соперника. У самого же Джоковича ввод мяча в игру периодически давал сбои - так в середине сета сербу пришлось спасаться с двойного брейк-поинта у Циципаса. Тогда Новак справился, но при подаче на тай-брейк, отыгравшись со счета 0:30 первый номер мирового рейтинга собственный гейм таки упустил. А вместе с ним и весь второй сет.
Провал с Джоковичем случился и, фактически, в самом начале решающего отрезка матча. Стефанос заработал тройной брейк-поинт, но даже в этой ситуации Новак попытался выпутаться. Два брейковых мяча серб ликвидировал, но на третьем Циципас таки сумел вырваться вперед в счете. Греческий теннисист более чем уверенно отработал все собственные подачи до конца встречи и оформил итоговую, если не сенсационную, то весьма неожиданную победу в матче.
Теперь за выход в финал Мастерса в Шанхае Стефанос Циципас поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, переигравшим в своем четвертьфинальном противостоянии итальянца Фабио Фоньини.
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