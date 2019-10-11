пятница, 11 октября 2019 г.

Стефанос Циципас переиграл Новака Джоковича в четвертьфинале Мастерса в Шанхае.

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробивается в полуфинал турнира категории Мастерс в Шанхае. На стадии 1/4 финала Стефанос в напряженном трехсетовом противостоянии добился волевой победы над лидером текущего мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем. Циципас проиграл стартовый сет встречи, но сумел оставить за собой два последующих отрезка матча. На победу над Новаком Джоковичем греческий спортсмен потратил чуть более двух часов игрового времени.


(6) Стефанос Циципас - (1) Новак Джокович - 3:6, 7:5, 6:3

Джокович начал отчетный поединок с позиции чуть ли не явного фаворита. Уже в стартовом гейме на приеме лидер мирового рейтинга сумел оформить брейк и этого минимального перевеса сербскому теннисисту хватило для победы во всем первом сете. У Циципаса был единственный шанс вернуться в борьбу, но уже ближе к завершению партии Стефанос не реализовал брейк-поинт.

Во второй партии продолжилась относительно равная борьба, вот только теперь Новак никак не мог зацепиться за подачу соперника. У самого же Джоковича ввод мяча в игру периодически давал сбои - так в середине сета сербу пришлось спасаться с двойного брейк-поинта у Циципаса. Тогда Новак справился, но при подаче на тай-брейк, отыгравшись со счета 0:30 первый номер мирового рейтинга собственный гейм таки упустил. А вместе с ним и весь второй сет.

Провал с Джоковичем случился и, фактически, в самом начале решающего отрезка матча. Стефанос заработал тройной брейк-поинт, но даже в этой ситуации Новак попытался выпутаться. Два брейковых мяча серб ликвидировал, но на третьем Циципас таки сумел вырваться вперед в счете. Греческий теннисист более чем уверенно отработал все собственные подачи до конца встречи и оформил итоговую, если не сенсационную, то весьма неожиданную победу в матче.

Теперь за выход в финал Мастерса в Шанхае Стефанос Циципас поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, переигравшим в своем четвертьфинальном противостоянии итальянца Фабио Фоньини.

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о 12:01
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