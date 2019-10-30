Стефанос Циципас стартовал в Берси с победы над Тейлором Фритцем.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, получивший на последнем Мастерсе в сезоне 7-й номер посева, уверенно преодолел стартовый для себя второй круг соревнований. В двух партиях Стефанос переиграл американца Тейлора Фритца, занимающего на данный момент 33-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Циципас дожал представителя США лишь на тай-брейке, ну а во второй пратии именно Стефанос оформил единственный во встрече брейк. На выход в третий круг Мастерса в Париже Стефанос Циципас потратил чуть более часа с четвертью игрового времени.
(7) Стефанос Циципас - Тейлор Фритц - 7:6(3), 6:3
В третьем раунде Мастерса в Берси Стефанос Циципас сразится с победителем встречи между Роберто Баутистой-Агутом и Алексом де Минауром.
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