четверг, 10 октября 2019 г.

Стефанос Циципас на тай-брейке решающего сета дожал Хуберта Гуркача и стал соперником Новака Джоковича по четвертьфиналу Мастерса в Шанхае.

Греческий теннисист Стефанос Циципас с боями пробивается в четвертьфинал турнира категории Мастерс в Шанхае. На стадии третьего круга Стефанос, получивший в Китае 6-й номер посева, на тай-брейке решающего сета переиграл поляка Хуберта Гуркача, занимающего 34-ю строчку текущего мирового рейтинга. На сложнейшую победу Циципасу понадобилось чуть более двух с четвертью часов игрового времени.


(6) Стефанос Циципас - Хуберт Гуркач - 7:5, 3:6, 7:6(5)

Отметим, что по ходу стартовой партии Циципасу пришлось отыгрываться с двойного сет-болла у соперника. У греческого теннисиста подвисла собственная подача уже под занавес партии, но Стефанос справился и сразу после боевого гейма сумел еще и на приеме отличиться.

В дебюте второй партии Циципас таки упустил свою подачу и отыграть это отставание до самого конца сета уже не смог. Ну а в третьей партии ни одному из спортсменов не удалось добраться даже до брейк-поинтов. Тай-брейк решающего сета, до которого докатился матч, Стефанос провел стабильнее Гуркача и оформил итоговую победу.

В четвертьфинале турнира в Шанхае Стефанос Циципас сыграет с лидером текущего мирового рейтинга Новаком Джоковичем, который чуть ранее одолел американца Джона Изнера.

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о 14:33
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