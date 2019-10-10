Стефанос Циципас на тай-брейке решающего сета дожал Хуберта Гуркача и стал соперником Новака Джоковича по четвертьфиналу Мастерса в Шанхае.

(6) Стефанос Циципас - Хуберт Гуркач - 7:5, 3:6, 7:6(5)
Отметим, что по ходу стартовой партии Циципасу пришлось отыгрываться с двойного сет-болла у соперника. У греческого теннисиста подвисла собственная подача уже под занавес партии, но Стефанос справился и сразу после боевого гейма сумел еще и на приеме отличиться.
В дебюте второй партии Циципас таки упустил свою подачу и отыграть это отставание до самого конца сета уже не смог. Ну а в третьей партии ни одному из спортсменов не удалось добраться даже до брейк-поинтов. Тай-брейк решающего сета, до которого докатился матч, Стефанос провел стабильнее Гуркача и оформил итоговую победу.
В четвертьфинале турнира в Шанхае Стефанос Циципас сыграет с лидером текущего мирового рейтинга Новаком Джоковичем, который чуть ранее одолел американца Джона Изнера.
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