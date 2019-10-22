Стефанос Циципас успешно стартовал на турнире в Базеле.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, получивший на турнире в Базеле 3-й номер посева, уверенно преодолел стадию первого раунда соревнований. В нем Стефанос в двух достаточно боевых сетах переиграл испанца Альберта Рамоса-Винольяса, занимающего на данный момент 42-ю строчку мирового рейтинга. Циципас смог оформить единственный брейк в стартовой партии, ну а во втором сете одержать победу на довольно напряженном тае. На выход во второй раунд турнира в Базеле Стефанос Циципас потратил 1 час и 35 минут игрового времени.
(3) Стефанос Циципас - Альберт Рамос-Винольяс - 6:3, 7:6(6)
Во втором раунде соревнований в Базеле Стефанос Циципас сыграет с победителем матча между Ричардасом Беранкисом и Пабло Андухаром.
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