четверг, 31 октября 2019 г.

Жо-Вильфред Тсонга выбил Маттео Берреттини во втором раунде Мастерса в Париже и поставил под сомнение участие итальянца в Итоговом турнире ATP.

Жо-Вильфред Тсонга уверенно обыграл 10-го номера посева соревнований категории Мастерс в Париже итальянца Маттео Берреттини и шагнул в третий раунд домашнего турнира. В начале поединка теннисисты быстро обменялись брейками, но в концовке партии Тсонга сумел еще раз зацепиться за подачу соперника и с четвертого сет-болла поставить победную точку в стартовом отрезке встречи. Ну а во второй партии все решил единственный успех на приеме в исполнении француза. На победу в матче Жо-Вильфред Тсонга потратил чуть более 1 часа и 25 минут игрового времени.


(WC) Жо-Вильфред Тсонга - (10) Маттео Берреттини - 6:4, 6:3

В третьем раунде Мастерса в Париже Жо-Вильфред Тсонга сыграет против немца Яна-Леннара Штруффа, сенсационно выбившего из борьбы прошлогоднего чемпиона - россиянина Карена Хачанова.

Ну а Маттео Берреттини после этого поражения может оказаться за бортом Итогового Турнира ATP в Лондоне. Итальянец пока остается в чемпионской гонке на 8-й строчке, но шансы обойти его имеют Гаэль Монфис и даже Стэн Вавринка.

При этом поражение итальянца позволило официально квалифицироваться на Итоговый турнир Александру Звереву.

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о 00:36
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