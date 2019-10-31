Жо-Вильфред Тсонга выбил Маттео Берреттини во втором раунде Мастерса в Париже и поставил под сомнение участие итальянца в Итоговом турнире ATP.

(WC) Жо-Вильфред Тсонга - (10) Маттео Берреттини - 6:4, 6:3
В третьем раунде Мастерса в Париже Жо-Вильфред Тсонга сыграет против немца Яна-Леннара Штруффа, сенсационно выбившего из борьбы прошлогоднего чемпиона - россиянина Карена Хачанова.
Ну а Маттео Берреттини после этого поражения может оказаться за бортом Итогового Турнира ATP в Лондоне. Итальянец пока остается в чемпионской гонке на 8-й строчке, но шансы обойти его имеют Гаэль Монфис и даже Стэн Вавринка.
При этом поражение итальянца позволило официально квалифицироваться на Итоговый турнир Александру Звереву.
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