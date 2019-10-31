Жо-Вильфред Тсонга впервые с 2016-го года сыграет в четвертьфинале турнира категории Мастерс.

Французский теннисист Жо-Вильфред Тсонга пробивается в четвертьфинал домашнего турнира категории Мастерс в Берси. На стадии третьего круга соревнований Тсонга на тай-брейке решающего сета переиграл немца Яна-Леннара Штруффа, занимающего 36-ю строчку текущего мирового рейтинга. Жо-Вильфред вернулся в борьбу после разгромно проигранной стартовой партии. А на тай-брейке третьего сета Тсонга сумел отыграться с двойного матч-болла у соперника и выиграть со счета 4:6 сразу 4 розыгрыша подряд. На победу в матче Жо-Вильфред Тсонга потратил чуть менее 2 часов и 20 минут игрового времени.
(WC) Жо-Вильфред Тсонга - Ян-Леннар Штруфф - 2:6, 6:4, 7:6(6)
В четвертьфинале Мастерса в Париже Жо-Вильфред Тсонга сыграет с победителем матча между Стэном Вавринкой и Рафаэлем Надалем.
Стоит отметить, что последний раз в 1/4 финала турнира категории Мастерс Жо-Вильфред Тсонга играл как раз в Берси. В 2016-м году француз на этой стадии уступил Милошу Раоничу.
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