Хизер Уотсон уверенно вышла в финал турнира в Тяньцзине.

Британская теннисистка Хизер Уотсон уверенно шагнула в финал соревнований в Тяньцзине. В борьбе за выход в титульный матч турнира Хизер в двух партиях переиграла россиянку Веронику Кудерметову, занимающую 45-ю строчку мирового рейтинга. Стартовый сет встречи Уотсон выиграла с настоящим разгромом, отдав сопернице всего 1 гейм. Во второй партии Кудерметова немного выровняла игру, но Хизер за час с четвертью игрового времени оформила итоговую победу.
Хизер Уотсон - Вероника Кудерметова - 6:1, 6:4
В финале турнира в Тяньцзине Хизер Уотсон сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон, переигравшей чуть ранее Онс Жабер
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