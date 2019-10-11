Хизер Уотсон выигрывает трехчасовой марафон в четвертьфинале турнира в Тяньцзине.

Британская теннисистка Хизер Уотсон становится полуфиналисткой соревнований в Тяньцзине. На стадии 1/4 финала Хизер в тяжелейшем матче переиграла представительницу Польши Магду Линетт, занимающую 42-ю строчку текущего мирового рейтинга и получившую в Китае 8-й номер посева. Уотсон упустила матч-болл по ходу второй партии, а вот в концовке третьего сета вынуждена была отыгрывать уже 4 матч-поинта у соперницы. В итоге встреча завершилась победой Хизер на тай-брейке решающей партии. На выход в полуфинал турнира в Тяньцзине Хизер Уотсон потратила чуть более трех часов игрового времени.
Хизер Уотсон - (8) Магда Линетт - 7:5, 6:7(4), 7:6(8)
Теперь за выход в финал соревнований в Тяньцзине Хизер Уотсон поспорит с победительницей матча между украинской теннисисткой Даяной Ястремской и представительницей России Вероникой Кудерметовой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий