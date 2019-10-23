Стэн Вавринка без проблем одолел Пабло Куэваса на старте турнира в Базеле.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка успешно начинает выступления на домашних соревнованиях категории АТР-500 в Базеле, на которых он получил 7-й номер посева. В матче первого круга Стэн в двух партиях переиграл представителя Уругвая Пабло Куэваса, занимающего 45-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов матча Вавринка по разу отличился на приёме и не позволил сопернику добраться даже до брейк-поинтов. На победу в противостоянии Стэн Вавринка потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(7) Стэн Вавринка - Пабло Куэвас - 6:3, 6:4
Во втором раунде турнира в Базеле Стэн Вавринка сыграет с победителем матча между Френсисом Тиафо и Даниэлем Эвансом.
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