Каролин Возняцки с баранкой переиграла Кристину МакХейл на пути в 1/8 финала турнира в Пекине.

(16) Каролин Возняцки - (Q) Кристина МакХейл - 6:4, 6:0
Начало встречи прошло в довольно равной борьбе. Возняцки пришлось уже в стартовом гейме встречи спасаться с брейк-поинта, но именно датчанке удалось первой отличиться на приеме. МакХейл могла тут же ликвидировать отставание в счете, но американской теннисистке не удалось воспользоваться еще одним брейковым мячом.
В итоге Каролин вышла подавать на победу в стартовом сете и вот именно в этот момент провалилась. Кристина воспользовалась двойным брейк-поинтом, подаренным соперницей, и, казалось, вернулась в борьбу за партию. Но Возняцки была категорически против обострения интриги - тут же датчанка под ноль выиграла еще одну подачу соперницы и завершила этим брейком сет в свою пользу.
То, что происходило во втором сете противостояния можно смело называть разгромом. Возняцки уверенно держала собственные подачи и успела оформить 3 брейка. Причем каждый из них Каролин смогла оформить с первого же брейк-поинта. Таким образом сет завершился полноценной баранкой от Каро.
В третьем раунде соревнований в Пекине Каролин Возняцки сыграет с чешской теннисисткой Катериной Синяковой.
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