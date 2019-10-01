вторник, 1 октября 2019 г.

Каролин Возняцки с баранкой переиграла Кристину МакХейл на пути в 1/8 финала турнира в Пекине.

Датчанка Каролин Возняцки более чем уверенно пробивается в 1/8 финала соревнований в Пекине, где ей предстоит защищать прошлогодний титул. На стадии второго круга действующая чемпионка турнира в двух партиях переиграла американку Кристину МакХейл, начинавшую борьбу еще с сита квалификации и занимающую 90-ю строчку текущего мирового рейтинга. После достаточно напряженного стартового сета Каролин отвесила сопернице полноценную баранку во второй партии. На победу в матче Возняцки потратила чуть более 1 часа и 25 минут игрового времени.


(16) Каролин Возняцки - (Q) Кристина МакХейл - 6:4, 6:0

Начало встречи прошло в довольно равной борьбе. Возняцки пришлось уже в стартовом гейме встречи спасаться с брейк-поинта, но именно датчанке удалось первой отличиться на приеме. МакХейл могла тут же ликвидировать отставание в счете, но американской теннисистке не удалось воспользоваться еще одним брейковым мячом.

В итоге Каролин вышла подавать на победу в стартовом сете и вот именно в этот момент провалилась. Кристина воспользовалась двойным брейк-поинтом, подаренным соперницей, и, казалось, вернулась в борьбу за партию. Но Возняцки была категорически против обострения интриги - тут же датчанка под ноль выиграла еще одну подачу соперницы и завершила этим брейком сет в свою пользу.

То, что происходило во втором сете противостояния можно смело называть разгромом. Возняцки уверенно держала собственные подачи и успела оформить 3 брейка. Причем каждый из них Каролин смогла оформить с первого же брейк-поинта. Таким образом сет завершился полноценной баранкой от Каро.

В третьем раунде соревнований в Пекине Каролин Возняцки сыграет с чешской теннисисткой Катериной Синяковой.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 12:31
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)