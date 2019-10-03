Каролин Возняцки продолжает защиту титула в Пекине.

(16) Каролин Возняцки - Катерина Синякова - 7:5, 6:4
По ходу стартовой партии встречи Каролин Возняцки практически все время была в роли догоняющей. Дважды Синяковой удавалось вырваться вперед с брейком, но Каролин моментально отыгрывалась. Казалось, что сет вполне может докатиться до логичного тай-брейка, но в последний момент Возняцки оформила еще один успех на приеме и этим брейком поставила победную точку в партии.
Вторая партия получилась не менее боевой, но теперь уже сама Каролин методично не пользовалась своим перевесом. Трижды Возняцки вела с геймом на приеме в активе, но всякий раз Синяковой удавалось вернуться в борьбу. В одном из случаев чешская теннисистка даже отыграла 3 матч-болла при подаче соперницей на победу. После них Катерина и оформила очередной обратный брейк.
Правда, уже в следующем гейме Синякова снова упустила собственную подачу и этот гейм уже стоил ей поражения во всем матче. Теперь на стадии четвертьфинала турнира в Пекине Каролин Возняцки сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, переигравшей в своем матче третьего круга свою соотечественницу Екатерину Александрову.
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