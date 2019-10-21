понедельник, 21 октября 2019 г.

Матч Арины Соболенко и Марии Саккари откроет WTA Elite Trophy.

Уже завтра в китайском Чжухае начнется альтернативный Итоговый Турнир WTA Elite Trophy. Программу соревнований откроет противостояние белорусской теннисистки Арины Соболенко с гречанкой Марией Саккари. Следом на корт выйдут представительницы группы, в которую попала и украинская спортсменка Даяна Ястремская - встречу первого круга проведут Кики Бертенс и Донна Векич. Первый игровой день своим матчем закроют Мэдисон Киз и Чжэн Сайсай.


WTA Elite Trophy
Расписание 1-го игрового дня, 22 октября

Арина Соболенко - Мария Саккари - начало в 09:00
Кики Бертенс - Донна Векич
Мэдисон Киз - Чжэн Сайсай - не ранее 14:30

Время матчей указано по киевскому времени.

Напомним, сегодня состоялась жеребьевка альтернативного Итогового турнира WTA Elite Trophy. По ее результатам Даяна Ястремская попала в группу Азалия, где сыграет против Кики Бертенс и Донны Векич.

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о 12:05
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