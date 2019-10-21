Матч Арины Соболенко и Марии Саккари откроет WTA Elite Trophy.

WTA Elite Trophy
Расписание 1-го игрового дня, 22 октября
Арина Соболенко - Мария Саккари - начало в 09:00
Кики Бертенс - Донна Векич
Мэдисон Киз - Чжэн Сайсай - не ранее 14:30
Время матчей указано по киевскому времени.
Напомним, сегодня состоялась жеребьевка альтернативного Итогового турнира WTA Elite Trophy. По ее результатам Даяна Ястремская попала в группу Азалия, где сыграет против Кики Бертенс и Донны Векич.
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