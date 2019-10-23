Старт Людмилы Киченок и ключевой матч группового этапа для Даяны Ястремской. Расписание WTA Elite Trophy на 24 октября.

Уже завтра в Чжухае определится первая теннисистка, которая гарантирует себе место в полуфинале WTA Elite Trophy. И ею вполне может стать украинка Даяна Ястремская. Именно ее матч против представительницы Нидерландов Кики Бертенс, получившей на альтернативном Итоговом Турнире 1-й номер посева, закроет программу завтрашнего игрового дня. Ну а откроет ее матч с участием еще одной украинской спортсменки. В дуэте с Андреа Клепач в Чжухае стартует Людмила Киченок.
WTA Elite Trophy
Расписание 3-го игрового дня, 24 октября
Людмила Киченок/Андреа Клепач - Оксана Калашникова/Софья Кенин - начало в 08:30
Мэдисон Киз - Петра Мартич - не ранее 10:00
Элисон Риске - Каролина Мухова
Кики Бертенс - Даяна Ястремская - не ранее 14:00
Начало всех матчей указано по киевскому времени.
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