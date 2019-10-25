В Шэньчжэне состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA Finals.

В китайском Шэньчжэне, где в ближайшие 10 лет будет проходить Итоговый Турнир WTA, прошла церемония жеребьевки финальных соревнований сезона - WTA Finals. По ее результатам действующая чемпионка турнира украинская теннисистка Элина Свитолина попала в один квартет с Каролиной Плишковой, Бьянкой Андрееску и Симоной Халеп. Во втором квартете, соответстванно, сыграют Эшли Барти, Наоми Осака, Петра Квитова и Белинда Бенчич.
WTA Finals - 2019
Красная Группа
Эшли Барти
Наоми Осака
Петра Квитова
Белинда Бенчич
Пурпурная Группа
Каролина Плишкова
Бьянка Андрееску
Симона Халеп
Элина Свитолина
Отметим, что Итоговый турнир WTA Finals пройдет в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.
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