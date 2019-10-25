пятница, 25 октября 2019 г.

В Шэньчжэне состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA Finals.

В китайском Шэньчжэне, где в ближайшие 10 лет будет проходить Итоговый Турнир WTA, прошла церемония жеребьевки финальных соревнований сезона - WTA Finals. По ее результатам действующая чемпионка турнира украинская теннисистка Элина Свитолина попала в один квартет с Каролиной Плишковой, Бьянкой Андрееску и Симоной Халеп. Во втором квартете, соответстванно, сыграют Эшли Барти, Наоми Осака, Петра Квитова и Белинда Бенчич.


WTA Finals - 2019

Красная Группа 
Эшли Барти
Наоми Осака
Петра Квитова
Белинда Бенчич

Пурпурная Группа
Каролина Плишкова
Бьянка Андрееску
Симона Халеп
Элина Свитолина

Отметим, что Итоговый турнир WTA Finals пройдет в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 14:50
Мітки: , , , , , , , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)