Даяна Ястремская обыграла Дарью Касаткину в первом раунде Кубка Кремля.

(5) Даяна Ястремская - Дарья Касаткина - 6:1, 6:4
Ястремская просто идеально начала стартовый поединок на Кубке Кремля, добившись весьма солидного перевеса уже в самом дебюте встречи против довольно непростой соперницы. Даяна дважды взяла подачу местной теннисистки Дарьи Касаткиной и вырвалась вперед - 5:0. Россиянка взять гейм престижа таки сумела, но вернуться в борьбу за стартовый сет или хотя бы немного ее обострить у Касаткиной не вышло.
Вторую партию Ястремская снова начала с брейка, но именно тут украинской теннисистки стало не хватать стабильности на собственной подаче. В итоге Даяна дважды вырывалась вперед в счете, но тут же позволяла Дарье оформить обратный брейк. В середине партии Касаткина и вовсе сама повела с геймом на приеме в активе. Но концовку противостояния Ястремская снова провела образцово-показательно. Даяна оформила два брейка подряд и завершила поединок в свою пользу.
Во втором раунде Кубка Кремля Даяна Ястремская сыграет с бельгийской теннисисткой Кирстен Флипкенс.
Напомним, что лидером посева соревнований в Москве стала еще одна украинская теннисистка Элина Свитолина, которая уже гарантировала себе попадание на Итоговый турнир WTA.
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