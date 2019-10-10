Даяна Ястремская уверенно пробилась в четвертьфинал турнира в Тяньцзине.

(3) Даяна Ястремская - Шуай Пэн - 6:2, 6:4
После довольно равного начала встречи Ястремская уверенно захватила инициативу к середине стартовой партии. Украинская теннисистка дважды подряд отличилась на приеме и вышла подавать на сет. Вот тут у Даяны случились первые проблемы - Пэн заработала тройной брейк-поинт. Но со счета 0:40 Ястремская сумела выиграть 5 розыгрышей подряд и с первого же сет-болла оформила победу в этом отрезке встречи.
В дебюте второй партии Даяна снова повела с брейком, а уже в следующем гейме опять проявила характер на собственной подаче - на этот раз украинская теннисистка спаслась с двойного брейкового мяча у соперницы. Шуай таки отыгралась в середине сета, но достаточно быстро Ястремская вернула себе перевес в счете. Подача на матч снова прошла не без проблем, но с брейк-поинта Даяна защитила собственный гейм и поставила победную точку в поединке.
Теперь в четвертьфинале турнира в Тяньцзине Даяна Ястремская сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
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