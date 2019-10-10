четверг, 10 октября 2019 г.

Даяна Ястремская уверенно пробилась в четвертьфинал турнира в Тяньцзине.

3-я ракетка соревнований в китайском Тяньцзине украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно выходит в четвертьфинал. На стадии второго круга Даяна в двух партиях обыграла местную теннисистку Шуай Пэн, занимающую 96-ю позицию в текущем мировом рейтинге. На выход в 1/4 финала турнира Даяна Ястремская потратила около 1 часа и 10 минут игрового времени.


(3) Даяна Ястремская - Шуай Пэн - 6:2, 6:4

После довольно равного начала встречи Ястремская уверенно захватила инициативу к середине стартовой партии. Украинская теннисистка дважды подряд отличилась на приеме и вышла подавать на сет. Вот тут у Даяны случились первые проблемы - Пэн заработала тройной брейк-поинт. Но со счета 0:40 Ястремская сумела выиграть 5 розыгрышей подряд и с первого же сет-болла оформила победу в этом отрезке встречи.

В дебюте второй партии Даяна снова повела с брейком, а уже в следующем гейме опять проявила характер на собственной подаче - на этот раз украинская теннисистка спаслась с двойного брейкового мяча у соперницы. Шуай таки отыгралась в середине сета, но достаточно быстро Ястремская вернула себе перевес в счете. Подача на матч снова прошла не без проблем, но с брейк-поинта Даяна защитила собственный гейм и поставила победную точку в поединке.

Теперь в четвертьфинале турнира в Тяньцзине Даяна Ястремская сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 12:01
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)