Даяна Ястремская дебютирует на WTA Elite Trophy с победы над Донной Векич.

Даяна Ястремская - Донна Векич - 7:6(6), 6:2
Наверное, стоит признать, что календарь турнира WTA Elite Trophy поставил Даяну Ястремскую в куда более выгодное положение нежели ее соперницу по стартовому раунду группового этапа - хорватскую теннисистку Донну Векич. Донне пришлось вчера провести довольно сложный матч против лидера посева - представительницы Нидерландов Кики Бертенс. В перерыве между сетами той встречи Векич даже оказывали медицинскую помощь, так что на восстановление хорватской спортсменке точно нужно было время. А его, попросту, не оказалось.
Ястремская не стала пытаться с первых же розыгрышей давить на Векич и пытаться взять ее нахрапом. Даяна методично прибивалась к корту, привыкала к неудобной подаче соперницы и даже первой добралась до брейк-поинта. Реализовать его не вышло, но ведь и на собственной подаче у украинской теннисистки проблем, по сути, не возникало. С одной оговоркой - до конца партии. В один из моментов Даяна немного забуксовала и позволила Донне добраться сразу до двух скрытых сет-боллов. Ястремская выстояла и перевела стартовый сет на тай-брейк.
Вот тут украинской теннисистке и пришлось демонстрировать характер. Фактически весь тай она провела в роли догоняющей и даже была вынуждена отыгрывать двойной сет-болл у Векич. Но именно со счета 4:6 Ястремская сумела выиграть 4 розыгрыша подряд и заставить Донну в отчаянии разбить ракетку о корт.
Фактически, поражение в стартовой партии этого матча лишало Векич всех шансов на продолжение борьбы в Чжухае. Нет, бороться за победу в поединке можно было ради рейтинговых очков и призовых, но Донна собраться не смогла. Ястремская со счета 1:2 смогла дважды отличиться на приеме, выиграть 5 геймов подряд и оформить итоговую победу.
Таким образом судьба путевки в полуфинал от группы Азалия определится в личном противостоянии Даяны Ястремской и Кики Бертенс. Матч запланирован завтра не ранее 14:00 по киевскому времени.
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