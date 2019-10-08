Даяна Ястремская уверенно стартовала на турнире в Тяньцзине.

(3) Даяна Ястремская - Чжу Линь - 6:2, 6:3
Начало встречи для Даяны получилось достаточно сложным, потому как уже в стартовом гейме поединка украинской теннисистке пришлось спасаться с двойного брейк-поинта. Через несколько минут Ястремская смогла воспользоваться своим шансом на приеме и повести с брейком, но и следующий собственный гейм украинская теннисистка выцарапала в довольно напряженной борьбе.
Но где-то с середины сета Даяне удалось полностью захватить инициативу. В одном из геймов Даяна вполне могла упрочить лидерство, но упустила двойной брейк-поинт, но под самый занавес сета Ястремская оформила брейк под ноль и спокойно оставила за собой стартовую партию.
Второй сет снова начался в борьбе. Даяна опять с брейк-поинта взяла собственный гейм, моментально отличилась на приеме, но через несколько минут позволила сопернице вернуться в борьбу. Но и на этот раз с середины партии Ястремская заиграла в разы увереннее и сумела оформить еще один важнейший брейк. Сразу после него украинская теннисистка спокойно подала на победу в матче.
Теперь во втором раунде соревнований в Тяньцзине Даяна Ястремская сыграет с еще одной китаянкой Шуай Пэн.
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